Covid, De Luca: "In ospedali situazione drammatica, dirottare casi non gravi" (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti"La situazione negli ospedali è drammatica. Abbiamo dieci volte più contagi rispetto a un anno fa, quattro volte più ricoveri nei reparti ordinari, un 20 per cento in più nelle terapie intensive dove tutto sommato si regge. Ma è' evidente per ragioni statistiche che arriveremo alla fine anche alle terapie intensive". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in occasione della manifestazione 'Laboratorio Sanità 20/30' a Città della Scienza. Il governatore campano ha sottolineato che "negli ospedali c'è una parte di personale medico contagiato e che dunque non va nei reparti e inoltre siamo ormai nel pieno del piano ferie del personale. Il personale è stremato, non ce la fa più. Fra ferie, pensionamenti e personale contagiato noi ...

