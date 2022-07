Calcio: combine scandalo e imbarazzo in Sierra Leone, 187 gol segnati in due match per la Premier League (Di giovedì 7 luglio 2022) Ha dell’incredibile, se non dello scandaloso, ciò che è avvenuto nel secondo campionato nazionale della Sierra Leone. La scorsa domenica 3 luglio si sono giocate due partite fondamentali per la promozione in Premier League. Di strano ci sono però i risultati, alquanto imbarazzanti: 91-1 (Gulf FC-Koquima Lebanon) e 95-0 (Kahunla Rangers-Lumbebu United). Un totale di 187 goal segnati in soli 180? di gioco. Entrambi i risultati sono stati annullati per evidente manipolazione, per quanto le società e i giocatori coinvolti abbiano dichiarato di non sapere nulla a riguardo. Prima dell’ultima giornata della Divisione Orientale del Super 10, la seconda serie della Sierra Leone, Gulf FC e Kahunla Rangers erano infatti appaiati a parimerito al 2° posto ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Ha dell’incredibile, se non delloso, ciò che è avvenuto nel secondo campionato nazionale della. La scorsa domenica 3 luglio si sono giocate due partite fondamentali per la promozione in. Di strano ci sono però i risultati, alquanto imbarazzanti: 91-1 (Gulf FC-Koquima Lebanon) e 95-0 (Kahunla Rangers-Lumbebu United). Un totale di 187 goalin soli 180? di gioco. Entrambi i risultati sono stati annullati per evidente manipolazione, per quanto le società e i giocatori coinvolti abbiano dichiarato di non sapere nulla a riguardo. Prima dell’ultima giornata della Divisione Orientale del Super 10, la seconda serie della, Gulf FC e Kahunla Rangers erano infatti appaiati a parimerito al 2° posto ...

