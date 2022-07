Boniek | «Sorrido quando si paragone un campione di oggi a Maradona Noi eravamo più resistenti»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 7 luglio 2022) Nel corso dell’intervista rilasciata al Messaggero,ha parlato anche di Diego Armando. I tempi di, Platini,. «Era un altro calcio, un’altra atmosfera. Ora non è più così. Erano campioni veri.un buon giocatore lo trasformi inin qualche anno. All’epoca si poteva andare in giro dopo le partite anche per prendere una birra, c’era più contatto con la gente.è tutto frenetico, non ti risponde al telefono nemmeno il procuratore di un giocatore». In campo è cambiato tutto. «si paragona undi. Diego giocava con un uomo addosso per novanta minuti, i difensori erano tosti. Noi avevamo fisici da atleti dei ...