Biglietto del bus addio, arrivano le card elettroniche acquistabili ai totem (Di giovedì 7 luglio 2022) Atac, l’azienda dei trasporti di Roma, ha messo a disposizione dei propri clienti una grande novità per quanto riguarda i biglietti del bus: al posto del classico tagliando cartaceo per viaggiare sui mezzi pubblici della capitale si potrà utilizzare una comodissima card elettronica ricaricabile. Atac Roma, 7/7/2022 – Computermagazine.itSi tratta di una “tessera” che può essere ricaricata con carta di credito, un’opzione green ed eco sostenibile come ricorda RomaToday.it. La card potrà essere acquistata attraverso le biglietterie automatiche che adottano la tecnologia chip on paper. “Le card denominate +Roma in tasca – scrive il portale – emesse dalle macchine al posto del Biglietto, consentono di conservare i titoli acquistati su un unico supporto elettronico e possono essere ricaricate”. Atac Roma, ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) Atac, l’azienda dei trasporti di Roma, ha messo a disposizione dei propri clienti una grande novità per quanto riguarda i biglietti del bus: al posto del classico tagliando cartaceo per viaggiare sui mezzi pubblici della capitale si potrà utilizzare una comodissimaelettronica ricaricabile. Atac Roma, 7/7/2022 – Computermagazine.itSi tratta di una “tessera” che può essere ricaricata con carta di credito, un’opzione green ed eco sostenibile come ricorda RomaToday.it. Lapotrà essere acquistata attraverso le biglietterie automatiche che adottano la tecnologia chip on paper. “Ledenominate +Roma in tasca – scrive il portale – emesse dalle macchine al posto del, consentono di conservare i titoli acquistati su un unico supporto elettronico e possono essere ricaricate”. Atac Roma, ...

