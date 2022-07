Beach Volley | World Tour Gstaad 2022 | eliminati ai sedicesimi Nicolai Cottafava

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 luglio 2022) Non arrivano buone notizie per ilitaliano dalla tappa delin corso di svolgimento a, in Svizzera. Dopo il forfait di Lupo/Ranghieri a causa di un infortunio occorso a quest’ultimo, è arrivata l’eliminazione aidi finale per la coppia, battuta in rimonta due set a uno (18-21, 21-14, 15-9) dai brasiliani Bruno Schmidt/Samon. Ancora in corsa invece nel tabellone femminile il duo Bianchin/Scampoli, che domani proveranno a conquistare un posto negli ottavi di finale. SportFace.