Addio a Kazuki Takahashi | creatore di manga e anime Yu-Gi-Oh | il suo cadavere ritrovato in un lago

(Di giovedì 7 luglio 2022) È statomorto il fumettista edigiapponese. Inventore del gioco Yu-Gi-Oh!, particolarmente popolare negli anni Novanta e nei primi anni Duemila, aveva 60 anni. Era andato a fare snorkeling al largo di Nago, una delle città dell’arcipedi Okinawa.,è statosenza vita nelle acque deldalla guardia costiera.delYu-Gi-Oh!, un gioco di carte che si svolge in un mondo fantastico in cui i personaggi si sfidano a duello tramite carte che prendono vita durante il combattimento e da cui è stato poi tratto anche un gioco di carte collezionabili. Il nome, Yu-gi-oh!, significa “re ...

GiapponeTvb : Da qua se ne vanno tutti ?? Addio Kazuki Takahashi. ?? - gioalbarosa : Addio a Kazuki Takahashi, l'inventore del gioco Yu-Gi-Oh! muore annegato - BestMovieItalia : Addio a Kazuki Takahashi: l'inventore del gioco Yu-Gi-Oh! è morto annegato - - Il_Paradroide : Addio Kazuki Takahashi: morto a 60 anni l'autore di Yu-Gi-Oh!, cadavere trovato in mare @IGNitalia - magazinepragma : Addio a Kazuki Takahashi, l’inventore del gioco di carte “Yu-Gi-Oh!” -

Takahashi avrebbe dovuto compiere i 61 anni il ...La guardia costiera giapponese ha trovato il corpo senza vita diTakahashi, il creatore di manga, anime e del gioco di carte di Yu - Gi - Oh! , alla deriva in mare al largo di Nago, una città giapponese situata nella parte settentrionale dell'isola di ...Lutto e sgomento nel mondo dei gamers per la tragica scomparsa del mangaka e creatore di Yu-Gi-Oh Kazuki Takahashi ...È stato ritrovato morto il fumettista e creatore di manga e anime giapponese Kazuki Takahashi. Inventore del gioco Yu-Gi-Oh!, particolarmente popolare negli anni Novanta e nei primi anni Duemila, avev ...