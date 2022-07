Pubblicità

tuttopuntotv : Valeria Cardone e Matteo Ranieri si sono lasciati: “Comprensione” #UominieDonne #MatteoRanieri #ValeriaCardone - andreastoolbox : Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono lasciati - IsaeChia : #UominieDonne, Matteo Ranieri replica alle critiche dopo la rottura con Valeria Cardone Era da settimane che i fan… - soffiamisulcuor : Anche Matteo Ranieri e Valeria Cardone di sono lasciati . Peccato loro mi piacevano . - MondoTV241 : Uomini e Donne, Matteo Ranieri conferma la separazione da Valeria Cardone, il messaggio piccato a chi ha contestato… -

Matteo Ranieri e: lei annuncia la rottura Dopo giorni di rumors e indiscrezioni, è arrivato l'annuncio diche ha confermato la fine della storia con Matteo Ranieri. Dopo essersi ...Matteo Ranieri esi sono lasciati . Dopo settimane di segnalazioni, l'ex tronista di Uomini e Donne non ha ancora trovato il coraggio di esporsi e, esattamente come è capitato con Sophie Codegoni , ha ...Le voci giravano già da diversi giorni e settimane ma ieri sera è arrivata la conferma ufficiale: si è conclusa la storia nata a Uomini e Donne di Maria De Filippi tra il tronista Matteo Ranieri e la ...Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono lasciati: i rispettivi annunci su Instagram sono una chiara richiesta di comprensione in un momento delicato ...