Uomini e Donne, due coppie nate nella trasmissione tv si solo lasciate (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le due coppie andate incontro alla fine della loro storia avevano resistito una per tanti anni e l’altra per pochissimi mesi. Cerchiamo di capirne di più insieme, leggendo l’articolo. Si sa, Uomini e Donne, è il dating show televisivo per eccellenza. Come tale ha nel suo DNA la missione di favorire la nascita di nuove coppie. La frequentazione, il dialogo e la riflessione sui problemi sentimentali, coltivata anche in studio, con l’ausilio di Maria De Filippi, rappresenta il know-how del programma di Canale 5. Ma non è tutto. Stando così le cose, la sfida che attenderebbe le coppie che dovessero formarsi durante la partecipazione alla trasmissione, sarebbe quella che scatterebbe a telecamere spente. Non tutti gli innamorati hanno infatti resistito e mantenuto i buoni propositi fuori dal ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le dueandate incontro alla fine della loro storia avevano resistito una per tanti anni e l’altra per pochissimi mesi. Cerchiamo di capirne di più insieme, leggendo l’articolo. Si sa,, è il dating show televisivo per eccellenza. Come tale ha nel suo DNA la missione di favorire la nascita di nuove. La frequentazione, il dialogo e la riflessione sui problemi sentimentali, coltivata anche in studio, con l’ausilio di Maria De Filippi, rappresenta il know-how del programma di Canale 5. Ma non è tutto. Stando così le cose, la sfida che attenderebbe leche dovessero formarsi durante la partecipazione alla, sarebbe quella che scatterebbe a telecamere spente. Non tutti gli innamorati hanno infatti resistito e mantenuto i buoni propositi fuori dal ...

Pubblicità

Coninews : Le medaglie giornaliere #ItaliaTeam nel nuoto! ?? 4x100 misti uomini ?? 4x100 misti donne ?? Claudio Antonino Faraci… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - Jacknero62 : @BenissimoVa @lindawhippet a pensarci lo bevevano nonno, padre e zii .. sempre uomini.. le donne aranciata .. o limonata .. - matt_stoeckler : RT @RescueMed: ?? Le Autorità italiane hanno assegnato #Pozzallo come #portosicuro per le 306 persone a bordo della nave #OceanViking. Alcu… -