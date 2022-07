Una Vita anticipazioni 7 e 8 luglio 2022, il romantico regalo di Servante (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nelle puntate di Una Vita del 7 e 8 luglio 2022 vedrete che Servante, dopo il discorso fatto alla pensione con Jacinto, alla fine decide di prendere un regalo per Fabiana, così le prende una medaglietta di San Fabiano al quale deve il suo nome, che potrà portare con devozione sul petto ogni volta che vorrà. L’ex portiere non vede l’ora di poter consegnare il regalo alla moglie. Sul sito Mediaset Infinity potrete trovare videoclip con i momenti più salienti degli ultimi episodi con gli avvenimenti più importanti. GF Vip 7, Pamela Prati nella casa: Alfonso Signorini ha accolto il suo appello? La showgirl entrerà nella casa più spiata d’Italia dopo aver fatto un appello al conduttore del reality ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nelle puntate di Unadel 7 e 8vedrete che, dopo il discorso fatto alla pensione con Jacinto, alla fine decide di prendere unper Fabiana, così le prende una medaglietta di San Fabiano al quale deve il suo nome, che potrà portare con devozione sul petto ogni volta che vorrà. L’ex portiere non vede l’ora di poter consegnare ilalla moglie. Sul sito Mediaset Infinity potrete trovare videoclip con i momenti più salienti degli ultimi episodi con gli avvenimenti più importanti. GF Vip 7, Pamela Prati nella casa: Alfonso Signorini ha accolto il suo appello? La showgirl entrerà nella casa più spiata d’Italia dopo aver fatto un appello al conduttore del reality ...

