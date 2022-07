Un bimbo di un anno è stato salvato da un carabiniere con manovra di Heimlich

(Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI - Undi undai carabinieri intervenuti martedì sera in piazza Sant'Egidio, a Trastevere, centro di Roma. Il bambino, che si trovava insieme ai genitori, una coppia di turisti svedesi, aveva improvvisamente smesso di respirare, quando la coppia ha attirato l'attenzione di una pattuglia di carabinieri della stazione Roma Trastevere. A salvare il piccolo è stata la prontezza e la preparazione di uno dei due militari che, avvicinatosi alla coppia e vedendo ila terra che non respirava, verosimile per l'occlusione delle vie respiratorie, ha immediatamente messo in atto ladipediatrica. Pochi secondi dopo il bambino ha ripreso conoscenza edaffidato al personale medico del 118 che lo ha ...

AGI - Un bimbo di un anno è stato salvato dai carabinieri intervenuti martedì sera in piazza Sant'Egidio, a Trastevere, centro di Roma. Il bambino, che si trovava insieme ai genitori, una coppia di turisti ... il militare è intervenuto praticando la manovra pediatrica di Heimlich e il bambino, dopo pochi ... Il piccolo, di appena un anno, improvvisamente non respira più e i genitori in preda al panico iniziano ...