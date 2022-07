Ultime Notizie – Salis Coni | “Quando si abbattono differenze di genere è una vittoria per tutti”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) “silediè unaper, non solo unaper le donne.una società riconosce il cambiamento, vuol dire che questa società sta andando avanti; quindi da donna, da sportiva, da vicepresidente delper me è importantissimo che i riflettori non si spengano su questo argomento e che le tutele pergli sportivi, sia maschi che femmine, vengano garantiti, perchè che c’è ancora molta strada da fare non solo per le donne per quanto riguarda il professionismo sportivo”. Lo ha detto Silvia, vice presidente del, a proposito delle calciatrici italiane che dal primo luglio scorso sono diventate atlete ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Koulibaly, Inter, Sassuolo e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: De Ligt Juve, confronto già nel weekend? Novità e ultime notizie sul futuro #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Se… - junews24com : Morata Juve, non è finita: l'Atletico può regalare una speranza ai bianconeri - -

Il Sole 24 ORE

L'analisi della situazione attuale approfondimento Covid in Italia e nel mondo, ledel 6 luglio. DIRETTA Due gli elementi specifici su cui si fonda questa valutazione, ha poi precisato ...Con ogni probabilità rivedremo Soleil Sorge anche nell'edizione numero 7 del Grande Fratello Vip: non come concorrente però. E nemmeno come opinionista. Ma allora che ruolo avrà mai pensato per lei il ... Ucraina, ultime notizie. Russia preoccupa, Lettonia ripristina servizio militare obbligatorio I team selezionati accederanno al programma di accelerazione G-force che si svolgerà prevalentemente presso BOOM, il nuovo knowledge e innovation hub di CRIF che verrà inaugurato negli ultimi mesi ...Dopo l'ottima stagione disputata all'Empoli, Szymon Zurkowski si candida per essere nuovamente protagonista nella prossima annata di Serie A e anche al Fantacalcio. Gli azzurri non lo hanno riscattato ...