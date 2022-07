Torna a casa dopo 7 mesi di calvario: si era sottoposta ad un intervento per dimagrire. Tre le operazioni salvavita (Di mercoledì 6 luglio 2022) dopo un calvario lungo sette mesi, con ben tre operazioni salvavita, Angela Torna a casa e riabbraccia i suoi tre figli, che non vedeva da gennaio. La 29enne di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), finita in coma ad inizio anno dopo un intervento allo stomaco cui si era sottoposta per dimagrire, è stata dimessa dal Secondo Policlinico di Napoli dove il 13 giugno scorso ha subito l’ultimo intervento, durato quasi nove ore, effettuato dall’equipe del professor Francesco Corcione, ordinario di chirurgia generale all’Università Federico II di Napoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 luglio 2022)unlungo sette, con ben tre, Angelae riabbraccia i suoi tre figli, che non vedeva da gennaio. La 29enne di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), finita in coma ad inizio announallo stomaco cui si eraper, è stata dimessa dal Secondo Policlinico di Napoli dove il 13 giugno scorso ha subito l’ultimo, durato quasi nove ore, effettuato dall’equipe del professor Francesco Corcione, ordinario di chirurgia generale all’Università Federico II di Napoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

