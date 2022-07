Tor Bella Monaca, crolla pilastro sul terrazzo della palazzina del Comune, l’Ass. Ra.di.ci: «Chiediamo verifiche ed interventi urgenti» (Di mercoledì 6 luglio 2022) Problemi negli alloggi popolari del Comune di Roma nel quartiere Tor Bella Monaca. A scrivere alla nostra Redazione è l’Associazione Ra.di.ci, attiva nella Capitale da oltre 10 anni e che si occupa di diritti dei cittadini, che chiede interventi urgenti alla palazzina situata al civico 7 di Via Galopini. Qui, nella giornata di ieri, nel terrazzo condominiale, è crollato un pilastro. E soltanto per puro caso non si sono registrati feriti. crolla pilastro nella palazzina di proprietà del Comune di Roma «Ieri è crollato un pilastro sui terrazzi degli alloggi popolari e poteva andare decisamente andare peggio», ci dicono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 luglio 2022) Problemi negli alloggi popolari deldi Roma nel quartiere Tor. A scrivere alla nostra Redazione èociazione Ra.di.ci, attiva nella Capitale da oltre 10 anni e che si occupa di diritti dei cittadini, che chiedeallasituata al civico 7 di Via Galopini. Qui, nella giornata di ieri, nelcondominiale, èto un. E soltanto per puro caso non si sono registrati feriti.nelladi proprietà deldi Roma «Ieri èto unsui terrazzi degli alloggi popolari e poteva andare decisamente andare peggio», ci dicono ...

CorriereCitta : Tor Bella Monaca, crolla pilastro sul terrazzo della palazzina del Comune, l’Ass. - marziaronc : RT @tg2rai: #Tg2Italia, 'La tragedia in Marmolada' sviluppi guerra in Ucraina e gli italiani e i rincari. Ospiti: prof. Salvatore Sant… - tg2rai : #Tg2Italia, 'La tragedia in Marmolada' sviluppi guerra in Ucraina e gli italiani e i rincari. Ospiti: prof. Sa… - cpantoni : RT @unitorvergata: Il liceo #Amaldi di Tor Bella Monaca ospita un campo di volo per #droni: realizzato grazie a @fmdigitale con il progetto… - BGravagnuolo : @laura_ceruti Sindaco! Comincia a mettere telecamere ?? per quelli che rottamano e lasciano frigo mobiii e materassi… -