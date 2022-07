“Sequestrate dai carabinieri” Elena Del Pozzo | svolta nelle indagini | la mossa degli investigatori

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Con il passare dei giorni i contorni dell’omicidio diDelsi fanno sempre più nitidi. La bambina di 5 anni è stata uccisa dalla mamma Martina Patti che è reo confessa dell’omicidio. Inizialmente la 23enne aveva sostenuto che la bambina fosse stata rapita da sconosciuti incappucciati e armati. Una versione che però non ha mai convinto gli inquirenti e che infatti è stata smontata poche ore dopo. La donna ha confessato di aver ucciso la figlia anche se non ha spiegato né perché né come. Nei giorni scorsi il programma Quarto Grado su Rete4 ha mostrato un video che riguarda Martina Patti e in particolare ciò che ha fatto la mattina dell’omicidio. Stando alle immagini, la buca che ha accolto il corpo diDel, la bambina di 5 anni uccisa con 11 coltellate e poi fatta ritrovare dalla madre dopo aver ...