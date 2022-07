Sciopero dei taxi | caos nelle città

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Continua lodeiin Italia. I tassisti si sono fermati martedì 5 luglio e continuano a farlo oggi 6 luglio paralizzando il servizio. La protesta riguarda l’articolo 10 del ddl Concorrenza, uno dei progetti più importanti del PNRR che l’Italia deve attuare pena la mancata erogazione dei fondi europei da Bruxelles. Secondo i tassisti, l’articolo incriminato rischia di “delegittimare il settore a favore delle multinazionali“. ”Draghi, non te lo chiede l’Europa, te lo chiede Uber” recitava uno striscione alla manifestazione romana dei tassisti. Il riferimento è al noto servizio di trasporto privato, sul modello americano, che i tassisti vedono come forma di concorrenza sleale. Foto Ansa/Luca ZennaroMa il Governo Draghi non sembra avere alcuna intenzione di cedere. Per bocca della viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità ...

Pubblicità

peterpatti : RT @DomaniGiornale: Lo #sciopero dei #taxi è la solita storia: i #tassisti presidiano il loro fortino, non vogliono #concorrenza, #Uber è i… - ascochita : RT @Michele02828265: La verità sullo sciopero selvaggio e corporativo dei #tassisti con il plauso della #DESTRA. Soggetti che dichiarano i… - Sbiki85 : RT @AndreaGiuricin: La politica deve resistere alla pressione delle #lobby come quella dei #taxi o dei #servizipubblicilocali. Dobbiamo rif… - potere_alpopolo : RT @CremaschiG: Trovo davvero stupefacente la malafede e l’ottusità di chi urla contro lo #sciopero dei #tassisti con le stesse parole con… - VeraEsincera : RT @AndreaGiuricin: #taxi a Milano. Questo sciopero è legittimo ma a mio parere sbagliato. La tecnología e la concorrenza fanno bene ai cit… -

Inoltre un nuovoè previsto il 17 luglio da parte di Ryanair . In questo caso, però - ...due anni di emergenza sanitaria e quindi il personale rimasto non basta a far fronte alle esigenze...Radunotaxi non solo all'aeroporto, ma anche in piazza Giovanni XXIII. Poi il corteo delle auto bianche si sposterà davanti al Consiglio regionale, dove i rappresentantitassisti chiedono di ...FIRENZE: Il personale viaggiante della direzione toscana di Trenitalia incrocia le braccia per 24 ore. Trasporto ferroviario a ostacoli. Tutti gli orari ...La paura della recessione è la miccia che in questa fase innesca le Borse, perlopiù in senso ribassista. Preoccupa ovviamente lo stallo sulla guerra in Ucraina e le difficoltà del governo Johnson in G ...