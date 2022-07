Scherma | ai Giochi del Mediterraneo l’Italia continua a stupire

Pubblicità

infoitsport : Giochi Mediterraneo: scherma, Olga Calissi oro nel fioretto e Italia vince il medagliere - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Giochi del Mediterraneo, nuoto e scherma brillano d’oro! - infoitsport : Nuoto e scherma d'oro! Record con 159 medaglie, l’Italia vince i Giochi del Mediterraneo - Gazzetta_it : Giochi del Mediterraneo, nuoto e scherma brillano d’oro! - infoitsport : Giochi del Mediterraneo 2022, scherma: Filippi è medaglia di bronzo nel fioretto -

Les jeux sont faits! L'Italia è regina del Mediterraneo. Nella penultima giornata di gare a Orano (domani la finale di Pallamano non prevede italiani in gara), gli azzurri conquistano 11 medaglie di ...E' dal 2005 che l'Italia domina il medagliere deidel Mediterraneo e su 19 edizioni si è confermata al primo posto in 14.Con 48 ori, 50 argenti e 61 bronzi l’Italia domina il medagliere della rassegna a 3 cerchi per la 14esima volta su 19 edizioni. Con 159 medaglie gli azzurri migliorano il risultato di Tarragona 2018 ( ...Ultima giornata per la scherma ai Giochi del Mediterraneo 2022 e l'Italia ha chiuso con la medaglia d'oro di Olga Rachele Calissi. Un martedì dedicato completamente al fioretto, con l'azzurra che ha c ...