Samsung Galaxy Z Fold 4: gli inserti della fotocamera non cambieranno (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’arrivo di un nuovo device genera negli utenti la speranza che porterà alcuni significativi cambiamenti al design. Come riportato da ‘SamMobile‘, questo è ciò che sperano i fan del colosso di Seul, che nutrono grandi aspettative nei confronti del Samsung Galaxy Z Fold 4. Alcuni dei primi rendering del telefono sono trapelati online, fornendoci un’idea di come potrebbe essere. C’è da dire che non sempre questi disegni sono accurati e che, purtroppo, da quanto sembrerebbe, il prossimo dispositivo pieghevole del produttore asiatico potrebbe non presentare grandi cambiamenti di design. Si pensava che l’intaglio della fotocamera principale del Samsung Galaxy Z Fold 4 potesse differire da quello del Galaxy Z Fold 3, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’arrivo di un nuovo device genera negli utenti la speranza che porterà alcuni significativi cambiamenti al design. Come riportato da ‘SamMobile‘, questo è ciò che sperano i fan del colosso di Seul, che nutrono grandi aspettative nei confronti del4. Alcuni dei primi rendering del telefono sono trapelati online, fornendoci un’idea di come potrebbe essere. C’è da dire che non sempre questi disegni sono accurati e che, purtroppo, da quanto sembrerebbe, il prossimo dispositivo pieghevole del produttore asiatico potrebbe non presentare grandi cambiamenti di design. Si pensava che l’intaglioprincipale del4 potesse differire da quello del3, ...

Pubblicità

zazoomblog : Sempre perfetti i Samsung Galaxy Note 20 ora con patch di luglio 2022 - #Sempre #perfetti #Samsung #Galaxy - mobik_top : #New #firmware #Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G #SM_N986U1 #AIO | pda: #N986U1UES2FVED - infoitscienza : Samsung Galaxy S22 Ultra a quota 11 mln di unità vendute. Disfarsi del brand 'Note' non è stata una cattiva idea? - mobik_top : #New #firmware #Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G #SM_N986U1 #VZW | pda: #N986U1UES2FVED - mobik_top : #New #firmware #Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G #SM_N986U1 #FKR | pda: #N986U1UES2FVED -