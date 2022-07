Salta in aria somalo condannato e poi assolto per l’omicidio di Ilaria Alpi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una bomba sotto il sedile dell’auto ha ucciso Hashi Omar Hassan, il somalo condannato e poi assolto per l’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin il 20 marzo 1994 a Mogadiscio mentre lavoravano ad un’inchiesta su traffici di rifiuti e armi. Lo ha reso noto in un tweet il sito di notizie indipendente somalo Garowe Online. Hassan fu condannato in secondo grado e in Cassazione per aver fatto parte del commando che uccise i giornalisti italiani, ma un successivo ricorso porto’ all’assoluzione dopo oltre 16 anni di reclusione. Lo Stato Italiano lo ha risarcito con 3 milioni. Secondo la famiglia Alpi ci fu un vasto depistaggio L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una bomba sotto il sedile dell’auto ha ucciso Hashi Omar Hassan, ile poiperdi Ile Miran Hrovatin il 20 marzo 1994 a Mogadiscio mentre lavoravano ad un’inchiesta su traffici di rifiuti e armi. Lo ha reso noto in un tweet il sito di notizie indipendenteGarowe Online. Hassan fuin secondo grado e in Cassazione per aver fatto parte del commando che uccise i giornalisti italiani, ma un successivo ricorso porto’ all’assoluzione dopo oltre 16 anni di reclusione. Lo Stato Italiano lo ha risarcito con 3 milioni. Secondo la famigliaci fu un vasto depistaggio L'articolo proviene da Ildenaro.it.

