Roma, il ‘super cinghiale’ davanti alla Rai – Video (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Un ‘super cinghiale’ avvistato a Roma, non lontano dalla sede della Rai a via Teulada, nella serata di martedì 5 luglio. L’animale, come si vede nelle immagini, è a caccia di cibo tra i rifiuti ed è impegnato ad aprire un sacco della spazzatura adagiato accanto ad un cassonetto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Unavvistato a, non lontano dsede della Rai a via Teulada, nella serata di martedì 5 luglio. L’animale, come si vede nelle immagini, è a caccia di cibo tra i rifiuti ed è impegnato ad aprire un sacco della spazzatura adagiato accanto ad un cassonetto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

fanpage : Matteo Iacobacci ha 21 anni e ha contribuito a mettere in salvo 33 bambini dal maxi incendio di lunedì scorso a Cas… - italiaserait : Roma, il ‘super cinghiale’ davanti alla Rai – Video - GabrieleBelved6 : @NicoSchira Non voleva essere titolare? Alla Roma farebbe la super riserva - TuttoASRoma : Veretout: “Pronto per una super stagione” - Rosanna86946023 : @gloquenzi @CarloCalenda Complimenti al super sindaco votato dai Romani!! Come mai prima con la Raggi tutti in talk… -