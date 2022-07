Rocco Morabito è in Italia, resa esecutiva l’estradizione (Di mercoledì 6 luglio 2022) . Dovrà scontare condanne per 30 anni di detenzione Il boss della ‘ndrangheta Rocco Morabito, 55 anni, è atterrato stamattina nell’aeroporto di Roma – Ciampino, dopo la conferma dell’estradizione dal Brasile. Morabito deve scontare in Italia una serie di condanne definitive per un totale di 30 anni di reclusione. Il boss calabrese era stato arrestato in Brasile il 25 maggio 2021 dalla Polizia federale brasiliana, nel corso di un’operazione congiunta con i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria, supportati dal Servizio di cooperazione internazionale di polizia – progetto I-Can e dalle agenzie statunitensi Dea e Fbi. Leggi anche: MARMOLADA, RICONOSCIUTA LA QUARTA VITTIMA. GIOVEDÌ RIPRENDONO LE RICERCHE Morabito è considerato il re dei broker della cocaina e ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) . Dovrà scontare condanne per 30 anni di detenzione Il boss della ‘ndrangheta, 55 anni, è atterrato stamattina nell’aeroporto di Roma – Ciampino, dopo la conferma deldal Brasile.deve scontare inuna serie di condanne definitive per un totale di 30 anni di reclusione. Il boss calabrese era stato arrestato in Brasile il 25 maggio 2021 dalla Polizia federale brasiliana, nel corso di un’operazione congiunta con i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria, supportati dal Servizio di cooperazione internazionale di polizia – progetto I-Can e dalle agenzie statunitensi Dea e Fbi. Leggi anche: MARMOLADA, RICONOSCIUTA LA QUARTA VITTIMA. GIOVEDÌ RIPRENDONO LE RICERCHEè considerato il re dei broker della cocaina e ...

