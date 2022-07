Real Madrid: cosa guadagnerebbe il Real Madrid dalla strana operazione di Jovic? (Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-05 23:35:36 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Luka Jovic sta per finire il suo tempo al Real Madrid. L’attaccante non li ha mai giustificati 60 milioni di euro che sono stati pagati nell’estate del 2019per diventare una zavorra sportiva ed economica. La Fiorentina è stata la squadra più interessata ad assumere l’ex giocatore dell’Eintracht Francofortema in condizioni molto particolari e che ha attraversato a pagamento iniziale di zero euro come trasferimento e assumendo lo stipendio del giocatore poter utilizzare il Taglio delle tasse del 25 per cento quando Jovic rimase due anni in Italia. cosa vincerebbe il Real ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-05 23:35:36 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Lukasta per finire il suo tempo al. L’attaccante non li ha mai giustificati 60 milioni di euro che sono stati pagati nell’estate del 2019per diventare una zavorra sportiva ed economica. La Fiorentina è stata la squadra più interessata ad assumere l’ex giocatore dell’Eintracht Francofortema in condizioni molto particolari e che ha attraversato a pagamento iniziale di zero euro come trasferimento e assumendo lo stipendio del giocatore poter utilizzare il Taglio delle tasse del 25 per cento quandorimase due anni in Italia.vincerebbe il...

