Patenti nautiche senza esame | a Salerno costavano fino a 3 mila € Vendute in tutt’Italia 70 indagati

(Di mercoledì 6 luglio 2022)comprate a 2.000 o 3.000 eurodover sostenere l’. E’ quanto scoperto nell’ambito di indagini svolte dalla Guardia Costiera diche questa mattina ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di quattro persone e perquisizioni domiciliari su tutto il territorio nazionale nei confronti di 70. I reati ipotizzati sono, a vario titolo, falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio. Secondo quanto ritenuto dal gip del Tribunale salernitano, levenivano acquistate grazie al pagamento di somme di denaroche i beneficiari dovessero sostenere il relativoteorico e ...

Pubblicità

SoniaLaVera : RT @radioalfa: Patenti nautiche rilasciate senza sostenere l'esame, truffa scoperta dalla Guardia Costiera di Salerno - radioalfa : Patenti nautiche rilasciate senza sostenere l'esame, truffa scoperta dalla Guardia Costiera di Salerno… - mattinodinapoli : Salerno, patenti nautiche comprate a 3mila euro senza esame: 70 indagati - salernotoday : Patenti nautiche 'facili': quattro arrestati e 70 indagati - ONDANEWSweb : Patenti nautiche rilasciate senza sostenere l'esame. La Guardia Costiera di Salerno scopre la truffa -… -

... adotterà i provvedimenti necessari per inibire tale fenomeno sempre più in accrescimento, provvedendo anche alla sospensione delleai sensi dell'art. 40 del D. M 146/2008, ...NON MENO impegnativa l'attività amministrativa riguardanti rilascio di, di brevetti per assistenti bagnati, certificati di sicurezza, visite ispettive su navi nazionali e straniere (...Il giro di vite dopo gli ultimi episodi al largo della città: un cavillo porterà alla revoca del permesso nautico. Negli ultimi giorni tante ...Reciproco riconoscimento delle patenti di guida e protezione delle informazioni classificate nell'industria della difesa. (ANSA) ...