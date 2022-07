Mimmo Lucano | i difensori ottengono la valutazione di una perizia su 5 intercettazioni | una non era neanche stata trascritta

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Riaperta in secondo grado l’istruttoria dibattimentale nel processo a, l’ex sindaco di Riace condannato dal Tribunale di Locri a 13 anni e 2 mesi di reclusione per reati legati alla gestione dei progetti di accoglienza dei migranti. In particolare, al termine del processo di primo grado, lo scorso settembreera stato giudicato colpevole di associazione a delinquere, truffa, peculato, falso e abuso d’ufficio. Dopo la relazione dei giudici a latere sulla sentenza del Tribunale di Locri e sui ricorsi delle difese die degli altri 17 imputati, la Corte d’Appello di Reggio Calabria presieduta dal giudice Giancarlo Bianchi ha accolto la richiesta degli avvocati Andrea Daqua e Giuliano Pisapia,dell’ex sindaco. Con il parere favorevole dei sostituti procuratori generali ...

