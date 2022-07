Meret, CorSport annuncia: “Alex può lasciare il Napoli” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Meret CorSport – Nonostante l’addio di Ospina e l’ormai certo permanenza di Meret in Campania, un nuovo scenario apocalittico sta per abbattersi in casa azzurra. Le carte in tavola possono cambiare ed ora il futuro del portiere è in bilico, soprattutto dopo che l’Empoli ha messo nel mirino l’ex Spal per sostituire Vicario, ormai destinato alla Lazio. Un nuovo episodio della telenovela partenopea, raccontata dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Meret, CorSport: “L’addio al Napoli è possibile, avanza l’ipotesi Empoli” Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano italiano: “La telenovela portieri del Napoli si arricchisce di una nuova puntata: Alex Meret, da tempo al centro di una trattativa di contratto che la società ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 6 luglio 2022)– Nonostante l’addio di Ospina e l’ormai certo permanenza diin Campania, un nuovo scenario apocalittico sta per abbattersi in casa azzurra. Le carte in tavola possono cambiare ed ora il futuro del portiere è in bilico, soprattutto dopo che l’Empoli ha messo nel mirino l’ex Spal per sostituire Vicario, ormai destinato alla Lazio. Un nuovo episodio della telenovela partenopea, raccontata dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.: “L’addio alè possibile, avanza l’ipotesi Empoli” Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano italiano: “La telenovela portieri delsi arricchisce di una nuova puntata:, da tempo al centro di una trattativa di contratto che la società ...

