Meghan Markle e il piatto preferito “bolognese” che non ha nulla di italiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Americana di nascita, britannica d’adozione, ma in cucina italiana verace. Almeno così crede Meghan Markle, che ha rivelato gli ingredienti del suo piatto preferito. Sebbene per anni, ai tempi di Hollywood, abbia condotto una vita sregolata a base di patatine fritte e cheeseburger, la duchessa di Sussex ha rivelato di recente di essere una buona forchetta e di apprezzare molto la cucina sana e casalinga. In un’intervista alla rivista culinaria Delish, Meghan Markle ha raccontato che per festeggiare il fidanzamento con il principe Harry preparò il celebre pollo arrosto di Ina Garten, famosissima autrice americana di libri di cucina. Il suo piatto preferito però sono spaghetti con sugo di zucchine alla bolognese. Sebbene il nome ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 6 luglio 2022) Americana di nascita, britannica d’adozione, ma in cucina italiana verace. Almeno così crede, che ha rivelato gli ingredienti del suo. Sebbene per anni, ai tempi di Hollywood, abbia condotto una vita sregolata a base di patatine fritte e cheeseburger, la duchessa di Sussex ha rivelato di recente di essere una buona forchetta e di apprezzare molto la cucina sana e casalinga. In un’intervista alla rivista culinaria Delish,ha raccontato che per festeggiare il fidanzamento con il principe Harry preparò il celebre pollo arrosto di Ina Garten, famosissima autrice americana di libri di cucina. Il suoperò sono spaghetti con sugo di zucchine alla. Sebbene il nome ...

Pubblicità

vogue_italia : “Quando si prova rabbia, bisogna incanalare quell'energia in qualcosa che fa la differenza', dice Meghan Markle. 'L… - zazoomblog : Meghan Markle pensa davvero di diventare presidente degli Stati Uniti? - #Meghan #Markle #pensa #davvero - GossipItalia3 : Meghan Markle, da Duchessa a chef, svela il suo cavallo di battaglia in cucina: ecco di cosa si tratta… - redazionerumors : Meghan Markle ha svelato il suo segreto culinario più prezioso, ovvero il suo cavallo di battaglia. Sul suo blog, l… - RegalinoV : Meghan Markle, da Duchessa a chef, svela il suo cavallo di battaglia in cucina: ecco di cosa si tratta… -