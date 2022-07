Mariupol, per ricostruzione necessari 14 mld e almeno 10 anni (Di mercoledì 6 luglio 2022) La ricostruzione di Mariupol costerà più di 14 miliardi di dollari e ci vorranno fino a 10 anni. Lo ha sottolineato, secondo quanto riporta l'agenzia Ukrinform, il consiglio comunale precisando che ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ladicosterà più di 14 miliardi di dollari e ci vorranno fino a 10. Lo ha sottolineato, secondo quanto riporta l'agenzia Ukrinform, il consiglio comunale precisando che ...

