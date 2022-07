Leonardo-Profumo, matrimonio in bilico: tutte le partite aperte (Di mercoledì 6 luglio 2022) Se le elezioni dovessero essere vinte dal tandem Meloni-Salvini difficilmente Profumo rimarrebbe al suo posto Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 6 luglio 2022) Se le elezioni dovessero essere vinte dal tandem Meloni-Salvini difficilmenterimarrebbe al suo posto Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

omarsivori : Quale sarà il ruolo di Profumo in Leonardo dal 2023Rumor/ Da Mps alla politica, le partite ancora aperte - MargheriG : @Affaritaliani Una vergogna #italiana. Mantenere ai vertici di una società importante come #Leonardo un personaggio… - Affaritaliani : Profumo-Leonardo: il matrimonio può proseguire solo se sarà assolto per Mps - akhetaton11 : RT @StartMagNews: Alessandro Profumo, ad di #Leonardo e presidente dell’associazione europea delle industrie dell’aerospazio e della difesa… - Chiara_Rossi3 : RT @ItalianPolitics: Leonardo, ecco come Profumo strattona la Bei per gli investimenti nella difesa - Startmag -