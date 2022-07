Lavoro: Conte, 'governo batta un colpo su salario minimo, sia priorità' (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Ho detto a Draghi che in una situazione di grande difficoltà, noi non possiamo combattere da soli nell'indifferenza dell'esecutivo la battaglia sul salario minimo. Sono 4 milioni e mezzo i lavoratori con buste paga indecorose. L'esecutivo batta un colpo e dia una chiara indicazione di priorità". Così Giuseppe Conte all'assemblea congiunta dei parlamentari M5S. Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Ho detto a Draghi che in una situazione di grande difficoltà, noi non possiamo combattere da soli nell'indifferenza dell'esecutivo laglia sul. Sono 4 milioni e mezzo i lavoratori con buste paga indecorose. L'esecutivoune dia una chiara indicazione di". Così Giuseppeall'assemblea congiunta dei parlamentari M5S.

