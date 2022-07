(Di mercoledì 6 luglio 2022) Entrambe affacciate sul Mediterraneo, entrambe interessate da flussi migratori in aumento, entrambe alle prese con rinnovate proteste per le proprie politiche sul tema.stanno ricevendo negli ultimi giorni una serie di critiche e richieste: da parte nelle istituzioni dell’Unione europea, in molti contestano violazioni al diritto comunitario. Il governo di Madrid è al centro delle polemiche per la morte di decine dial confine dell’enclave spagnola di Melilla, situata nel territorio del Marocco nord-orientale. Almeno 37 decessi e 76 feriti, secondo le informazioni delle Ong che operano sul campo, durante un tentativo di attraversamento di massa lo scorso 24 giugno, che ha provocato il ferimento anche di oltre cento agenti di polizia. L’Alto commissario delle Nazioni Unite Ravina Shamdasani ha chiesto di chiarire ...

La discutibile accoglienza dei migranti di Spagna e Grecia Il governo di Madrid è stato criticato per le morti al confine di Melilla, quello di Atene per i respingimenti illegali nell'Egeo. Il Parlamento europeo invoca indagini, la Commissione minaccia di tag ...