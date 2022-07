La controversa decisione UE su gas naturale e nucleare: cosa cambia (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Parlamento europeo ha votato oggi, mercoledì 6 luglio, a favore della proposta di etichettare le centrali a gas naturale e nucleari come investimenti rispettosi del clima. La Commissione europea ha pubblicato la proposta, formalmente chiamata tassonomia dell’UE, a dicembre come un elenco di attività economiche che gli investitori possono etichettare e commercializzare come verdi nell’UE. La mozione per bloccare la proposta ha ricevuto 278 voti a favore e 328 contrati, mentre 33 euro parlamentari si sono astenuti. A meno che 20 dei 27 Stati membri dell’UE non si oppongano alla proposta, questa verrà trasformata in legge. Un piano controverso La proposta è stata inizialmente accolta con resistenza da alcuni Stati membri dell’UE, con uno schieramento guidato dalla Francia che ha sostenuto con forza l’etichettatura “green” per il gas naturale e ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Parlamento europeo ha votato oggi, mercoledì 6 luglio, a favore della proposta di etichettare le centrali a gase nucleari come investimenti rispettosi del clima. La Commissione europea ha pubblicato la proposta, formalmente chiamata tassonomia dell’UE, a dicembre come un elenco di attività economiche che gli investitori possono etichettare e commercializzare come verdi nell’UE. La mozione per bloccare la proposta ha ricevuto 278 voti a favore e 328 contrati, mentre 33 euro parlamentari si sono astenuti. A meno che 20 dei 27 Stati membri dell’UE non si oppongano alla proposta, questa verrà trasformata in legge. Un piano controverso La proposta è stata inizialmente accolta con resistenza da alcuni Stati membri dell’UE, con uno schieramento guidato dalla Francia che ha sostenuto con forza l’etichettatura “green” per il gase ...

