Juventus, in Germania sicuri: via alle trattativa col Bayern per De Ligt (Di mercoledì 6 luglio 2022) Calciomercato Juventus: in Germania non hanno dubbi, il Bayern Monaco ha dato il via alla trattativa per portare De Ligt in Bundesliga Secondo a quanto riferito da Christian Falk, giornalista di Sport BILD, il Bayern Monaco ha avuto i primi contatti con Matthijs De Ligt ed è ora convinto di essere la prima scelta dell’olandese per il futuro. Il club bavarese è pronto a dare il via alle trattative anche con la Juventus per il trasferimento, sapendo che bisognerà muoversi sul tempo per anticipare la concorrenza del Chelsea. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Calciomercato: innon hanno dubbi, ilMonaco ha dato il via allaper portare Dein Bundesliga Secondo a quanto riferito da Christian Falk, giornalista di Sport BILD, ilMonaco ha avuto i primi contatti con Matthijs Deed è ora convinto di essere la prima scelta dell’olandese per il futuro. Il club bavarese è pronto a dare il viatrattative anche con laper il trasferimento, sapendo che bisognerà muoversi sul tempo per anticipare la concorrenza del Chelsea. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

StadioSport : Calciomercato Juventus: offerta Bayern Monaco per De Ligt: Calciomercato Juventus, anche il Bayern Monaco si iscriv… - infoitsport : DALLA GERMANIA - Il Bayern Monaco offre anche Pavard per De Ligt, no della Juventus - sportli26181512 : 'Juve: No al Bayern per #Pavard come contropartita a #DeLigt': Secondo Sky Germania, il club bianconero avrebbe ris… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA GERMANIA - Il Bayern Monaco offre anche Pavard per De Ligt, no della Juventus - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALLA GERMANIA - Il Bayern Monaco offre anche Pavard per De Ligt, no della Juventus -