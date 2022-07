Pubblicità

SimoneAlliva : Cantalmessa (#Lega): 'A Roma una baby gang ha picchiato due ragazzi disabili. Tutto questo mentre la sinistra conti… - Pierferdinando : Vent’anni fa parlavo di #IusSoli e dal centrodestra non ci furono polemiche, oggi vedo una preoccupante involuzione… - borghi_claudio : Eh già... se ci sono le gravi emergenze tali da richiedere un governo di unità nazionale mi pare ci si debba occupa… - paolobura1 : RT @madforfree: Digitate “ius scholae”, guardate chi è a favore (18 a caso e a vario titolo). Sono gli stessi che hanno sostenuto il greenp… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Ius Scholae, gli italiani sono divisi - -

La Cgil Lecco da sempre partecipa convintamente alle lotte per i diritti di cittadinanza, come è avvenuto per il DDL Zan e come avverrà in futuro (ad esempio per loin discussione in ...... non si può accettare che il centrosinistra porti avanti provvedimenti divisivi come loe la cannabis. Insomma, la tensione nella maggioranza non accenna a diminuire. Anche perche' tra i ...Qualche sera fa in televisione era invitato un parlamentare del Partito Democratico, il quale strenuamente difendeva il Ddl sullo Ius scholae, ripetendo che i giovani cui sarebbe stato applicato (ove ...“Spero e penso che domani (oggi, ndr) ci sarà un chiarimento e un passo in avanti tra il presidente del Consiglio e Giuseppe Conte. Questa è una maggioranza difficile per tutti. Diciamo la verità: sti ...