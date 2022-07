"Guardate dove sono!". Marmolada-choc, cosa svela l'ultima foto di Filippo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ieri tutti i giornali hanno pubblicato l'ultimo selfie di Filippo Bari, 27 anni, in cui esulta dalla cima della Marmolada: «Guardate dove sono!» ha scritto al fratello e ai genitori. Filippo è uno dei sette morti identificati (tredici i dispersi) travolti dal crollo di un grande seracco. Il suo sorriso a bocca spalancata, con gli occhiali da sole e il casco, in un'espressione trionfale di felicità, accompagna come un dissonante contrappunto tutti gli articoli sulla tragedia. Oltre ai genitori e al fratello, Filippo lascia una compagna e un figlio di quattro anni. Perché questa foto ci ha così profondamente impressionato? Certo, il fatto che di lì a poco Filippo abbia incontrato una morte straziante, l'ultima traccia di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ieri tutti i giornali hanno pubblicato l'ultimo selfie diBari, 27 anni, in cui esulta dalla cima della: «» ha scritto al fratello e ai genitori.è uno dei sette morti identificati (tredici i dispersi) travolti dal crollo di un grande seracco. Il suo sorriso a bocca spalancata, con gli occhiali da sole e il casco, in un'espressione trionfale di felicità, accompagna come un dissonante contrappunto tutti gli articoli sulla tragedia. Oltre ai genitori e al fratello,lascia una compagna e un figlio di quattro anni. Perché questaci ha così profondamente impressionato? Certo, il fatto che di lì a pocoabbia incontrato una morte straziante, l'traccia di ...

