Governo | Conte | ' noi non stiamo qui a reggere moccolo al grande centro e alla destra'

Pubblicità

MatteoRichetti : Essere in disaccordo su alleanza di governo che avete fatto con Conte e 5S, o sul prendere soldi da un efferato dit… - fattoquotidiano : Incontro Draghi-Conte, Di Battista: “E anche oggi il M5s esce dal governo domani” - Agenzia_Ansa : FLASH | Conte: 'Restiamo al governo ma serve discontinuità. Subito intervento per lavoratori e imprese, intervenire su cuneo'. #ANSA - Onizuha : #Conte: 'Siamo una forza politica seria e abbiamo una linea coerente'. Disse quello che governò prima con la lega e poi con il PD. #m5s - SaffronHorizon : RT @ottogattotto: Giuseppe #Conte consegna un documento che elenca le richieste del #M5S al premier #Draghi e con tono perentorio lo minacc… -

Intanto, in attesa del voto di fiducia oggi sul decreto Aiuti a Montecitorio, e di quello sul provvedimento di lunedì,ha guadagnato tempo. IlDraghi va avanti in una navigazione ...: "Restiamo alma chiediamo discontinuità. Draghi Ha preso tempo" "Ho consegnato al presidente del Consiglio un documento con le nostre richieste, perché abbiamo accumulato un forte ...ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna cambiare marcia, bisogna intervenire con una serie di interventi sociali contro i rincari dell’energia, ...Roma, 6 lug. (LaPresse) – "Il tempo è già scaduto, questo governo deve cambiare marcia. Non possiamo star qua in ragione di una generica responsabilità che ...