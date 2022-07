Giorgia Meloni contro la Ue | ' Pensasse agli approvvigionamenti | non a come cucinare gli insetti'

Pubblicità

globalistIT : - pietro30199674 : RT @Libero_official: La scalata di #GiorgiMeloni, secondo #Crosetto, verrà ostacolata dalla #magistratura. Così il gigante di #FdI si rivol… - ladyrosmarino : Citofonare Giorgia Meloni - JesuitJoe : giorgia meloni è l'autentica vera #sciacquetta - pigi02 : RT @SecolodItalia1: Sondaggio da record per FdI: il partito di Giorgia Meloni cresce ancora e arriva al 23,6% -

ilGiornale.it

ha attaccato il governo italiano, ma anche quello della Ue. A margine della plenaria dell'europarlamento di Strasburgo, la leader di Fdi ha attaccato: 'Vorrei un'Europa confederale, ...In vetta alla classifica troviamo ancora una volta Fratelli d'Italia: il partito diguadagna lo 0,2% e si attesta al 23,6%. Stesso rialzo per il Partito Democratico: i dem di Enrico ... Giorgia Meloni a Strasburgo, ecco l'incontro con la presidente del Parlamento Ue Metsola Il partito di Giorgia Meloni è dato al 23,6%, con un +0,2 rispetto a una settimana fa. In calo invece la Lega, che scende al 14,3%, quasi mezzo punto in meno rispetto alla scorsa rilevazione, e il Mov ...Il generale di Corpo D'Armata Luigi Chiapperini, già collaboratore di Fanpage.it in diverse occasioni, ha presentato ieri a Roma il suo nuovo libro intitolato “Il conflitto in Ucraina - Una cosa trop ...