Gas e Russia | diciamolo | Draghi ha fallito

(Di mercoledì 6 luglio 2022) “Volete la pace o i condizionatori accesi?”. Nella famosa domanda di Mariosono concentrati tutti i suoi fallimenti, infatti non avremo né una nell’altra. Il piano era affamare Putin sequestrando le riserve della Banca Centrale russa e facendo collassare il rublo facendo affidamento sul fatto (pensate voi) che laavrebbe continuato a mandarci il gas ed il petrolio accettando gli Euro che poi avrebbero potuto essere sequestrati, abbiamo sbandierato che per tenere fede a questo piano non avremmo mai pagato il gas in rubli. Risultato: Eni paga il gas in rubli e la moneta di Mosca è al massimo storico. Poied i suoi ministri ci hanno rassicurato “anche se Putin taglia il gas per l’Italia non ci saranno problemi”, con una semplice diminuzione delle quantità il governo è stato costretto a mettere miliardi sul piatto per ...