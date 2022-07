Fedez: “Adesso ho un micropene sulla pancia. La verità sul tumore? Quel giorno avevo litigato con Chiara, poi la dottoressa passata per caso…” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Fedez non si ferma più. Dopo il successo del LoveMi, concerto di beneficienza grazie al quale sono stati raccolti 130mila euro, poi devoluti alla Fondazione Tog (offre ai bambini percorsi di riabilitazione neurologica), il rapper ha annunciato un nuovo progetto. Si mobiliterà, infatti, per aiutare Rozzano, hinterland di Milano e comune di cui è originario. “Ci tenevo a raccontarvi quali saranno i progetti futuri della mia fondazione. Il prossimo step sarà Quello di aiutare il quartiere da dove vengo e dove abita tutta la mia famiglia. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”, ha spiegato su Instagram. Tra un’iniziativa e l’altra, Federico Lucia continua a condividere e documentare la propria vita sui social. L’intervento al pancreas per un tumore endocrino e la difficile riabilitazione iniziale sembrano ormai un ricordo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022)non si ferma più. Dopo il successo del LoveMi, concerto di beneficienza grazie al quale sono stati raccolti 130mila euro, poi devoluti alla Fondazione Tog (offre ai bambini percorsi di riabilitazione neurologica), il rapper ha annunciato un nuovo progetto. Si mobiliterà, infatti, per aiutare Rozzano, hinterland di Milano e comune di cui è originario. “Ci tenevo a raccontarvi quali saranno i progetti futuri della mia fondazione. Il prossimo step saràlo di aiutare il quartiere da dove vengo e dove abita tutta la mia famiglia. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”, ha spiegato su Instagram. Tra un’iniziativa e l’altra, Federico Lucia continua a condividere e documentare la propria vita sui social. L’intervento al pancreas per unendocrino e la difficile riabilitazione iniziale sembrano ormai un ricordo ...

