'Dal Pd opposizione seria I riformisti poco rilevanti' - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le elezioni comunali ci saranno tra meno di un anno ma l'alleanza di centrosinistra che dovrà sfidare il centrodestra, già schierato per il Ponzanelli bis, è ancora da costruire. E il dialogo pubblico ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le elezioni comunali ci saranno tra meno di un anno ma l'alleanza di centrosinistra che dovrà sfidare il centrodestra, già schierato per il Ponzanelli bis, è ancora da costruire. E il dialogo pubblico ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : La #cittadinanza non è un diritto che piove dal cielo ma va meritata. E se anche solo uno dei 'bravi ragazzi' delle… - MarcelloMoscat9 : @sub078 @liliaragnar direi di no, invece, dimostrami che un paese che opprime la mia etnia, cancella l'opposizione,… - Ardito65330980A : RT @isabellarauti: #TrattatodelQuirinale Mentre si costruiva l'accordo, la #Francia provava a dare attuazione unilaterale a trattato di #Ca… - NuovaItalia3000 : RT @Giorgiolaporta: La #cittadinanza non è un diritto che piove dal cielo ma va meritata. E se anche solo uno dei 'bravi ragazzi' delle bab… - Roundtheworld15 : @matteosalvinimi Ma vai a fare in cu@@ togliti dal governo con la tua lega di ?? e fai vera e dura opposizione -