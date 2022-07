Covid | individuata la nuova variante indiana BA 2 75 | più contagiosa di Omicron 5

(Di mercoledì 6 luglio 2022)diproveniente dall’India e denominata BA.2.75. Questo specifico tipo sembra essere piùdi5, fino ad oggi la più intensa in quanto a diffusione. Secondo Matteo Bassetti “si rischia un R0 superiore a 20, occorre fare attenzione senza allarmare troppo le persone.” Molto diffusa in India, non è però ancora arrivata in Italia. Il virologo Mauro Pistello avverte che “questasottoha mutazioni che potrebbero erodere la capacità protettiva dei vaccini.” Ma poi ammette che “le mutazioni non sembrano collegate alla possibilità di evasione dell’immunità.” Al centro dell’interesse scientifico le mutazioni dellasulla proteina Spike: un possibile tentativo del virus di eludere la protezione ...

Pubblicità

criva222 : RT @PapagniGrace: Omicron BA.2.75 è la nuova sotto-variante del Covid, già individuata- - infoitinterno : Covid: individuata una nuova sotto-variante del coronavirus, tutti gli aggiornamenti - ilmeteoit : #COVID: individuata una nuova sotto-variante, gli aggiornamenti - crispadafora : RT @Corriere: La prossima sotto-variante Omicron è già stata individuata: si chiama BA.2.75 - ReboAlexa : Omicron BA.2.75 è la nuova sotto-variante del Covid, già individuata DICONO CHE SUPERA GLI ANTICORPI.. MA QUALI CHE… -

... esprime grande soddisfazione: "La membership delle 67 colonne è stataprima dal ... Entrambe le edizioni delle Colonne sono nate in un clima di incertezza: prima ilpoi la crisi ...... nel corso dell'emergenza, ha conseguito fondi statali per oltre 7.600 euro e il titolare di ... Nel corso di un'ulteriore operazione, è stataun'impresa operante nel settore ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le notizie. Boom di contagi in Italia, da India nuova variante più contagiosa. LIVE ...Intanto è partita la nuova campagna del minsitero della Salute che invita alla quarta dose di vacicno gli over 80, gli over 60 fragili e i residenti in Rsa: #facciamolopernoi l’hashtag social La buona ...