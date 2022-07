Cherubini e Jessica Pieri partono col piede giusto a Getxo

Pubblicità

FIT

... Arianna Zucchini, Costanza Traversi, Angelica Moratelli, Camilla Rosatello, Enola Chiesa,Bertoldo, Aurora Zantedeschi, Angelica Raggi, Gloria Ceschi, Dalila Spiteri, Diletta, ...Shepard viaggiava a 28.7 punti e 17.8 rimbalzi per oltre 36 di valutazione media, un ... Reggiani 5 (2/5 da 2p), Del Balzo, Katshishi 7 (3/4 0/1), Giacomelli 9 (3/4 1/4),, Landi An. ... Esordio positivo per Cherubini e Jessica Pieri a Getxo