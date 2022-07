(Di mercoledì 6 luglio 2022) Milano, Parigi, Praga, ma anche il resto dell'Europa. Città avvolte da un rosso fuoco, purtroppo non per un trucco di grafica o per unmontaggio. Sono gli scatti realizzati dall'Esa (l'Agenzia spaziale europea) e dalla Nasa...

Pubblicità

GHERARDIMAURO1 : RT @romatoday: Caldo rovente sulla Terra: le foto dallo spazio - sergimagugliani : RT @romatoday: Caldo rovente sulla Terra: le foto dallo spazio - karda70 : RT @Today_it: #Caldo rovente sulla Terra: le foto dallo spazio - Today_it : #Caldo rovente sulla Terra: le foto dallo spazio - PalermoToday : Caldo rovente sulla Terra: le foto dallo spazio -

Dopo 20 giorni di, caratterizzati da allerte per ondate di calore , le previsioni meteo aggiornate preannunciano un cambio di rotta: in Campania, e nel resto d'Italia, nei prossimi giorni si tornerà a ...... candidati positivi (con relative prove suppletive organizzate in sessioni snervanti e faticose non ancora concluse), in un clima letteralmente(a proposito, qualcuno spieghi al "finto ...Con il super caldo è fondamentale conoscere e applicare tutte le precauzioni da prendere pe rsalvaguardare salute e vita dei nostri amici animali. Ricordate che cani e gatti, infatti, non sudano come ...Analisi meteo. Nei prossimi 10-15 giorni saranno quattro gli eventi di rilievo. Vi spieghiamo tutto nei dettagli. Innanzitutto, sta per finire la super rovente ondata di caldo africano, iniziata intor ...