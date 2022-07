Calcio, i sette paesi sconsigliati ai calciatori per eventuali trasferimenti (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’associazione internazionale dei giocatori, FIFPro, ha creato un elenco di paesi fortemente sconsigliati a qualsiasi calciatore, per via di alcune problematiche sistemiche e contrattuali. Le nazioni indicate sono Algeria, Cina, Grecia solo per la seconda divisione, Libia, Romania Arabia Saudita e Turchia. Le motivazioni sono varie, si va da problematiche legate ai contratti, come il pagamento dello stipendio, a quelle prettamente sistemiche della nazione presa in considerazione. Per esempio non sono sempre garantiti i diritti fondamentali ai calciatori oppure ci sono frequentemente complicanze legate ai documenti e alla regolarizzazione dell’atleta nel club. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’associazione internazionale dei giocatori, FIFPro, ha creato un elenco difortementea qualsiasi calciatore, per via di alcune problematiche sistemiche e contrattuali. Le nazioni indicate sono Algeria, Cina, Grecia solo per la seconda divisione, Libia, Romania Arabia Saudita e Turchia. Le motivazioni sono varie, si va da problematiche legate ai contratti, come il pagamento dello stipendio, a quelle prettamente sistemiche della nazione presa in considerazione. Per esempio non sono sempre garantiti i diritti fondamentali aioppure ci sono frequentemente complicanze legate ai documenti e alla regolarizzazione dell’atleta nel club. SportFace.

