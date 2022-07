Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 5 LUGLIOORE 12.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILTA’ UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA NOMENTANA E TIBURTINA PROSEGUENDO PIU AVANTI UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA ARDEATINA E VIA LAURENTINA CI SPOSTIAMO SU VIA NETTUNENSE DOVE DI SONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN INCIDENTE TRA VIA GENIO CIVILE E APRILIA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO TRAFFICO ANCORA SOSPESO SUL NODO DITRASAN PIETRO E VIGNA CLARA A CAUSA DI UN INCENDIO IN PROSSIMITA DEI BINARI AVVENUTO NELLA GIORNATA DI IERI I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE CANCELNI E SOSTITUZIONI CON BUS NELLA TRATTA ...