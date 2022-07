Usa, strage alla parata del 4 luglio: arrestato un giovane (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo una caccia all'uomo durata otto ore, la polizia ha arrestato il giovane di 22 anni sospettato di aver aperto il fuoco su una parata per il 4 luglio alla periferia di Chicago uccidendo sei persone ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo una caccia all'uomo durata otto ore, la polizia haildi 22 anni sospettato di aver aperto il fuoco su unaper il 4periferia di Chicago uccidendo sei persone ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Caccia all'uomo a Filadelfia dopo che qualcuno ha aperto il fuoco contro le persone alla parata del 4 luglio, a poc… - HuffPostItalia : Strage di migranti in Texas: 46 trovati morti in un camion abbandonato. Una delle peggiori della storia Usa - Agenzia_Ansa : Quarantadue persone sono state trovate morte e 16 ferite all'interno di un camion a San Antonio, in Texas. Le vitti… - AlexPetite8 : RT @Ste_Mazzu: Usa: l'ennesima strage (un paio al giorno il ritmo), l'ennesimo afroamericano assassinato dalla polizia: la notizia è che fa… - Lacasespoglia : RT @Ste_Mazzu: Usa: l'ennesima strage (un paio al giorno il ritmo), l'ennesimo afroamericano assassinato dalla polizia: la notizia è che fa… -