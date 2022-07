(Di martedì 5 luglio 2022)alle parate del 4negli Usa. Due gli episodi, a Chicago e a Filadelfia, per un bilancio complessivo di 6e una trentina di. L’episodio più grave a Highland Park, in un sobborgo di Chicago, Illinois, dove 6 persone sono state uccise e 26 sono ricoverate in ospedale a causa delle ferite: tra queste quattro o cinque sono bambini. Le vittime hanno tra gli otto e gli 85 anni. Un sospetto è stato fermato, il 22enne Robert ‘Bobby’ Crimo III. “E’ devastante che una celebrazione dell’America sia stata fatta a pezzi dalla nostra piaga unicamente americana”, ha detto il governatore dell’Illinois, J.B. Pritzker, dopo la strage. In un discorso tenuto da Highland Park, Pritzker si è detto “furioso” per quello che è accaduto. “Una giornata dedicata alla libertà ha messo in forte risalto – ha incalzato, ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Caccia all'uomo a Filadelfia dopo che qualcuno ha aperto il fuoco contro le persone alla parata del 4 luglio, a poc… - marcodimaio : ???????? Oggi #4luglio è festa nazionale negli Stati Uniti, che celebrano 246 anni di indipendenza. Un’occasione per ri… - fanpage : Ennesima sparatoria negli Stati Uniti. Questa volta è avvenuta ad Highland Park, un sobborgo a nord di Chicago, dur… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Caccia all'uomo a Filadelfia dopo che qualcuno ha aperto il fuoco contro le persone alla parata… - ilfaroonline : Usa, festa del 4 luglio finisce nel sangue: due sparatorie. Bimbi feriti e diversi morti -

...in modo facile e trasparente Scopri di più Tokyo +1% grazie a possibile revoca daziverso la ... Inoltre, con la Borsa di New York che e' rimasta chiusa a causa dellanazionale del 4 luglio ...Era una giornata di sole e, si è trasformata in una tragedia. Un uomo ha aperto il fuoco sulla folla che partecipava a ... dichiara in un comunicato il presidenteJoe Biden. 'Come sempre siamo ...Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permette ...Nell'Illinois fermato un 22enne, Robert E. Crimo, si fa chiamare Awake, nei suo video pubblica scene violente e inquietanti. Biden: ...