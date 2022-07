(Di martedì 5 luglio 2022) Il segretario di stato Usa Antonyintende incontrare il suoWang Yi a margine di una ministeriale questa settimana a, in vista del G7 in Indonesia. Lo ha annunciato il ...

Il segretario di statoAntonyintende incontrare il suo collega cinese Wang Yi a margine di una ministeriale questa settimana a Bali, in vista del G7 in Indonesia. Lo ha annunciato il dipartimento di stato, ...Il segretario di Stato, Antony, partirà oggi per Bali, in Indonesia, dove parteciperà alla riunione dei ministri degli Esteri del G20 e dove, a margine, incontrerà l'omologo della Cina Wang Yi. Lo rende noto il ... Usa, Blinken incontrerà il collega cinese a Bali - Ultima Ora © Reuters. Il Segretario di Stato americano Antony Blinken risponde alle domande durante il suo primo briefing con la stampa al Dipartimento di Stato a Washington. 27 gennaio 2021. REUTERS/Carlos Barr ...Roma, 5 lug. (LaPresse) - Il segretario di Stato Usa Antony Blinken avrà un colloquio bilaterale con l'omologo cinese Wang Yi a margine della riunione dei ...