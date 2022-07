Ultime Notizie – Quarta dose, Sileri: “Va estesa ma non si pensa a obbligo” (Di martedì 5 luglio 2022) “Non stiamo pensando a rendere obbligatoria la Quarta dose di vaccino anti Covid ma sicuramente va estesa ad altre categorie”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ospite di Omnibus su La7. Quanto a questa ondata pandemica, Sileri prevede che la discesa della curva “comincerà tra un paio di settimane. Il famoso plateau ci sarà a metà luglio, poi cominceranno a calare i casi”. “Al momento non ci sono in previsione nuove strette” per il contenimento dei contagi, assicura. “Guardiamo con ottimismo alla possibilità di un vaccino aggiornato in autunno, aspettiamo la fine di questa ondata. Vederemo il picco in due settimane e poi, ripeto, una discesa, così come è avvenuto altri Paesi europei”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) “Non stiamondo a rendere obbligatoria ladi vaccino anti Covid ma sicuramente vaad altre categorie”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaoloospite di Omnibus su La7. Quanto a questa ondata pandemica,prevede che la discesa della curva “comincerà tra un paio di settimane. Il famoso plateau ci sarà a metà luglio, poi cominceranno a calare i casi”. “Al momento non ci sono in previsione nuove strette” per il contenimento dei contagi, assicura. “Guardiamo con ottimismo alla possibilità di un vaccino aggiornato in autunno, aspettiamo la fine di questa ondata. Vederemo il picco in due settimane e poi, ripeto, una discesa, così come è avvenuto altri Paesi europei”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

