Ultime Notizie – M5S, verso Consiglio nazionale domani poi incontro Draghi-Conte (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo il faccia a faccia tra i due, il presidente dei pentastellati dovrebbe riferire, in serata, all’assemblea congiunta “Oggi fermi come i sassi”. Salvo cambi di programma in corso, il leader del M5S Giuseppe Conte dovrebbe riunione il Consiglio nazionale ‘allargato’ solo domani, in tarda mattinata, a una manciata di ore dall’incontro col premier Mario Draghi, fissato alle ore 16.30. Dopo il faccia a faccia tra i due, il presidente dei pentastellati dovrebbe riferire, in serata, all’assemblea congiunta di deputati e senatori M5S, riferiscono all’Adnkronos fonti del Movimento. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo il faccia a faccia tra i due, il presidente dei pentastellati dovrebbe riferire, in serata, all’assemblea congiunta “Oggi fermi come i sassi”. Salvo cambi di programma in corso, il leader del M5S Giuseppedovrebbe riunione il‘allargato’ solo, in tarda mattinata, a una manciata di ore dall’col premier Mario, fissato alle ore 16.30. Dopo il faccia a faccia tra i due, il presidente dei pentastellati dovrebbe riferire, in serata, all’assemblea congiunta di deputati e senatori M5S, riferiscono all’Adnkronos fonti del Movimento. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Cristiano Ronaldo, Inter, Monza e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere s… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - VesuvioLive : Napoli, una strada dedicata a Pannella e alla Carrà: la richiesta di Arcigay - ParliamoDiNews : Ucraina ultime notizie. Mosca, creati due corridoi per export grano in Mar Nero - Il Sole 24 ORE #ucraina #ultime… -