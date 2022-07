Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 19.037 contagi e 7 morti: bollettino 5 luglio (Di martedì 5 luglio 2022) Sono 19.037 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 5 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 72.586 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 26,2%. Aumenta il numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 26, uno più di ieri; nei reparti Covid ordinari 1.103, con un incremento di 76 rispetto a 24 ore fa. Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 6.404, di cui 2.395 nella città capoluogo. Supera i 2.000 contagi la provincia di Brescia, con 2.353. Incremento a quattro cifre anche a Monza e Brianza (+1.785), Varese (+1.655), Bergamo (+1.415) e Pavia (+1.082). Seguono le province di Como con 961 nuovi casi, Mantova ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) Sono 19.037 ida coronavirus in, 52022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 7. I nuovi casi sono stati individuati su 72.586 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 26,2%. Aumenta il numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 26, uno più di ieri; nei repartiordinari 1.103, con un incremento di 76 rispetto a 24 ore fa. Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 6.404, di cui 2.395 nella città capoluogo. Supera i 2.000la provincia di Brescia, con 2.353. Incremento a quattro cifre anche a Monza e Brianza (+1.785), Varese (+1.655), Bergamo (+1.415) e Pavia (+1.082). Seguono le province di Como con 961 nuovi casi, Mantova ...

Pubblicità

sole24ore : ?? È stata annunciata per la giornata di oggi la firma dei protocolli per l’adesione di #Finlandia e #Svezia all'All… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - Willi_Shake_01 : @sunrisesrose @MarcelloManca3 Su questo concordo con lei, non rischiamo incontrarci e alla luce delle ultime notizi… - RedazioneDedalo : Palermo - Covid Sicilia: 9.993 positivi, 14 decessi, incidenza al 33,5% -