Tragedia in spiaggia a Nord di Roma, morto annegato un bimbo di 2 anni

Tragedia sul litorale a Nord di Roma, dove un bambino di due anni è morto annegato dopo essere entrato in acqua su una spiaggia di Santa Severa, in uno stabilimento sul lungomare Pyrgi. La vicenda è avvenuta questa mattina, 5 luglio, quando il bambino si è allontanato da solo spingendosi fino al mare. Inutili i soccorsi dei bagnanti, che hanno provato a rianimare il bambino, così come poco dopo hanno tentato di fare gli operatori del 118. Sul caso indagano i carabinieri.

